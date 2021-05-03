Чорлука - о поражении «Локомотива» в матче с «Зенитом»: Проигрыш - основа любого успеха

«Проигрыш - основа любого успеха. Чем больше проигрываешь, тем больше хочешь выиграть. Поздравляю «Зенит» и моего друга Деяна Ловрена с победой в чемпионате. У нас впереди важные матчи, особенно финал Кубка России», - написал хорват на своей странице в инстаграм.

По итогам матча «Зенит» - «Локомотив», команда из Санкт-Петербурга оформила победу в чемпионате России.

На данный момент подопечные Марко Николича занимают второе место в таблице, набрав 52 очка. У идущего третьим «Спартака» 50 баллов и игра в запасе.

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 13 мая.