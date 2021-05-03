Дворкович выразил надежду, что «Зенит» не повторит своих ошибок в Лиге чемпионов

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился мнением о третьем подряд чемпионстве питерского «Зенита» в РПЛ.

«Перед стартом сезона я предполагал, что «Зенит» будет вести борьбу за чемпионство, но думал, что другие три-четыре команды смогут ему составить конкуренцию. Однако после первого круга было ясно, что «Зенит» является явным фаворитом. Что касается еврокубков, то надеюсь, что питерцы не повторят ошибок прошлой Лиги чемпионов. Я хоть и не болельщик «Зенита», но на европейской арене буду за него переживать», – приводит слова Дворковича Sport24.

Напомним, в этом сезоне «Зенит» занял четвертое место в группе F Лиги чемпионов, записав в свой актив в шести матчах лишь одно очко.