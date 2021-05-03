Саито приступил к тренировкам в общей группе «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито приступил к тренировкам в общей группе команды.

По информации пресс-службы казанской команды, 22-летний японец пока занимается с ограничениями.

«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой», — приводит слова Саито твиттер «Рубина».

Полузащитник получил травму на зимнем сборе казанской команды в Турции.

«Рубин» арендовал Саито у «Сенан Бельмаре» на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на хавбека.