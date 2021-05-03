Варан пропустит ответный матч «Реала» против «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Рафаэль Варан не сможет помочь своей команде в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». У защитника мадридцев диагностирована травма правой приводящей мышцы, сообщает официальный сайт «Реала».
Напомним, футболист получил повреждение на 46-й минуте встречи с «Осасуной». Вместо него игру продолжил Начо.
В первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью – 1:1. Ответный поединок пройдет 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
В текущем сезоне Варан провел в составе мадридского клуба 30 матчей, в которых забил два мяча.
источник: ФК «Реал»