Гендиректор «Интера»: очень надеюсь, что Конте останется с нами

«Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между главным тренером, клубом, футболистами и болельщиками сложилась прекрасная связь. Это важные компоненты для роста.

Чемпионство потребовало серьезных усилий и трудолюбия. Начиная с прошлого сезона команда прогрессировала. Год назад ей удалось финишировать в одном очке от «Ювентуса» и дойти до финала Лиги Европы», - приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.

2 мая «Интер» досрочно стал чемпионом Италии. До конца первенства сезона 2020/2021 осталось четыре тура.

«Нерадзурри» стали чемпионами Италии в 19-й раз в своей истории и обогнали по этому показателю «Милан», который выигрывал национальное первенство 18 раз.