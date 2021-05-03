«Арсенал» – «Спартак». Стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на матч 28-го тура российской премьер-лиги.
«Арсенал»: Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалев, Луценко, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Горбатенко, Ткачёв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Аджоев.
«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Джикия, Литвинов, Маркитесов, Шильцов, Хендрикс, Понсе.