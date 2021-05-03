Александр Точилин: «Сочи» реальный претендент на попадание в Лигу Европы

«Не знаю как завоевать медали чемпионата, а в Лигу Европы попасть действительно реально. Ближайшая игра против волгоградского «Ротора» как раз должна дать ответ. Меня не удивляет эта ситуация, я знаю эту команду, знаю ее потенциал. Если в мое время было ее становление, переходный период, то с приходом на пост главного тренера Владимира Федотова команда заиграла стабильно. Борьба за еврокубки – это не откровение для меня», - цитируют «РИА Новости» экс-наставника южан.

После 28-ми туров «Сочи» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 49 очков. Столько же баллов у идущего четвертым «Рубина».

Матч «Сочи» - «Ротор» состоится 7 мая.