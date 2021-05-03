Кокорин приступил к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «фиалок».

По информации «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба, 30-летний форвард приступил к занятиям с партнерами по команде в понедельник.

Кокорин провел в составе «Фиорентины» три матча, сыграв в общей сложности 77 минут. В марте россиянин получил мышечное повреждение.

«Фиорентина» 8 мая примет «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» занимают 14-е место в таблице, набрав 35 очков.