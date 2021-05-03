Фанаты «Арсенала» и «Спартака» перекидывались креслами на трибунах в Туле

Во время первого тайма матча чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» между болельщиками команд произошел конфликт.

По информации «РИА Новости», фанаты начали перекидываться креслами из сектора в сектор.

»Потому что билеты так продали, вот и сидят фанаты «Спартака» рядом с тульским фан-сектором», - прокомментировал инцидент один из представителей правопорядка.

«Арсенал» имеет в активе 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Спартак» с 50 баллами на третьей строчке.