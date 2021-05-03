Хосеп Гвардиола: Игроки «ПСЖ» способны создавать для победы то, чего многие не ожидают

«ПСЖ» - выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это не трудно», - приводит слова тренера сайт УЕФА.
Ответный матч 1/2 финала «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало в 22.00 (мск).
Первую встречу выиграл английский клуб - 2:1.
источник: UEFA (УЕФА)