«Спартак» переиграл на выезде «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

На 21-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев вывел гостей вперед. В конце первого тайма Илья Кутепов срезал мяч в собственные ворота.
Победу «Спартаку» принес точный удар Джордана Ларссона на 76-й минуте.
Подопечные Доменико Тедеско набрали 53 очка и вышли на второе место в таблице чемпионата, обогнав «Локомотив» (52 балла). Эта позиция дает возможность принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Арсенал» имеет в своем активе 23 очка. Тульская команда занимает 13-е место и продолжает борьбу за прописку в РПЛ на следующий сезон.
10 мая «Спартак» примет дома подмосковные «Химки», а двумя днями ранее команда Дмитрия Парфенова сыграет на своем поле с «Рубином».