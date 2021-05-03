Леонид Федун: Приглашаю болельщиков «Спартака» на последний домашний матч Тедеско

«Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, поддержать оказать тренеру и команде мощную поддержку», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Федуна.
После победы над «Арсеналом» красно-белые набрали 53 очка и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявлял, что не собирается продлевать контракт с клубом.
10 мая подопечные немецкого тренера сыграют дома с «Химками».
источник: «Спорт-Экспресс»