«Спартак» определился с кандидатурой нового главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что клуб определился с кандидатом на пост главного тренера команды.

Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско не стал продлевать свой контракт и покинет «Спартак» по окончанию сезона.

«Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей» - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Добавим, что сегодня «Спартак» в Туле обыграл «Арсенал» (2:1) и теперь за два тура до окончания чемпионата с 53 очками занимает второе место в российской премьер-лиге.