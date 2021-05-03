Александр Мостовой: «Спартак» фаворит в борьбе за второе место после победы над «Арсеналом»

«До игры еще говорили, что у «Спартака» хороший шанс вернуть себе второе место. Понятное дело, что все это было не легко и скользко. Но все решила грубейшая ошибка защитника, а «Спартак» ею воспользовался. Теперь «Спартак» — фаворит в борьбе за второе место!», - приводит «Чемпионат» слова Мостового.

После победы над «Арсеналом» (2:1) красно-белые набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Третью строчку занимает «Локомотив», у которого 52 балла.

10 мая «Спартак» сыграет дома с «Химками». В заключительном туре подопечные Доменико Тедеско проведут выездной матч с «Ахматом» (16 мая).