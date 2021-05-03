Гаджиев рад возвращению Селихова в основной состав «Спартака»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение Александра Селихова в основной состав «Спартака».

«Я рад его возвращению на поле. То, что он вернулся, говорит о том, что у Селихова есть характер, что он не сник, - сказал Гаджиев. - Два года хорошей работы вернули его на поле, если есть характер и упорство, то мы его обязательно будем видеть на поле, другое дело, за какую команду - за эту или за другую. Мне кажется, что он является игроком премьер-лиги», - приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, что из-за различных повреждений ахиллового сухожилия Селихов потерял статус основного вратаря красно-белых. Последний раз голкипер играл за основной состав «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, Селихов не смог закончить встречу, покинув поле из-за травмы на 68-й минуте.

Добавим, что сегодня «Спартак» в Туле обыграл «Арсенал» (2:1) и теперь за два тура до окончания чемпионата с 53 очками занимает второе место в российской премьер-лиге.