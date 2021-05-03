Финал Лиги Европы в Гданьске смогут посетить 9,5 тысяч зрителей

УЕФА объявил о начале продаж билетов на финал Лиги Европы сезона 2020/2021.
По информации пресс-службы организации, польские власти подтвердили, что решающий матч турнира сможет посетить 25% от полной вместимости стадиона, то есть 9500 зрителей.
Два клуба-финалиста получат по две тысячи билетов. Еще 2000 поступят в продажу на сайте УЕФА. Оставшиеся билеты получат представители вещателей, национальных ассоциаций, местного оргкомитета и коммерческих партнеров.
В финале Лиги Европы встретятся победители матчей «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Арсенал» — «Вильярреал».
источник: UEFA (УЕФА)