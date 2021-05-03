Александр Селихов: Тедеско перед началом сезона говорил мне, что нужно всегда быть в тонусе

Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал комментарий по итогу завершившегося матча 28-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (2:1).

«Эмоции положительные, потому что удалось набрать три очка, выиграть в очень непростом матче. Дальше у нас еще два «финала», поэтому настраиваемся на следующие матчи. Мы обсуждали с Доменико еще перед сезоном, он говорил, чтобы я был готов. Самое главное, если, не дай Бог, что-то случится, нужно всегда быть в тонусе и суметь заменить», - приводит слова Селихова ТАСС.

Напомним, что из-за различных повреждений ахиллового сухожилия Селихов потерял статус основного вратаря красно-белых. Последний раз голкипер играл за основной состав «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, Селихов не смог доиграть встречу, покинув поле из-за травмы на 68-й минуте.

Добавим, что за два тура до окончания чемпионата России «Спартак» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице.