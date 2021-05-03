Антон Фетисов: Выкуп Мозеса зависит от места «Спартака» в таблице

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, обязан ли клуб выкупить у лондонского «Челси» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса, выступающего за красно-белых на правах аренды.

«Сейчас все будет зависеть от места команды в таблице. Мы видим, что Виктор с каждой игрой набирает все лучшую форму. Сегодня он поучаствовал в обоих голах. На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать», - приводит слова Фетисова Sport24.ru

Отметим, что 30-летний полузащитник перешел в «Спартак» в октябре 2020 года, за красно-белых Мозес провел 18 игр, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, две из которых были сделаны сегодня в матче 28-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (2:1).

Также добавим, что за два тура до окончания чемпионата России «Спартак» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице.