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«Майнц» сыграл вничью с «Гертой»
03 мая 20:53
автор: Максим Скороходов

«Майнц» сыграл вничью с «Гертой»

Берлинский клуб остался в зоне вылета.

«Майнц» в перенесенном домашнем матче 29-го тура немецкой бундеслиги сыграл вничью с берлинской «Гертой» со счетом 1:1.

На гол, забитый на 36-й минуте встречи французским полузащитником столичного клуба Люкой Тузаром, «Майнц» через четыре минуты ответил точным ударом австрийского защитника Филиппа Мвене.

«Герта» набрала 27 очков и продолжает находиться в зоне прямого вылета, на 17-м месте, но при этом у берлинской команды два матча в запасе. «Майнц» - 12-й с 35 набранными баллами.

6 мая «Герта» примет «Фрайбург», а «Майнц» 9 мая ожидает выезд к «Айнтрахту».

Бундеслига

29-й тур

«Майнц»(Майнц) - «Герта» (Берлин) - 1:1 (1:1)

Голы: Мвене, 40 - Тузар, 36

источник: «Советский спорт»
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