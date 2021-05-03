«Майнц» сыграл вничью с «Гертой»

«Майнц» в перенесенном домашнем матче 29-го тура немецкой бундеслиги сыграл вничью с берлинской «Гертой» со счетом 1:1.
На гол, забитый на 36-й минуте встречи французским полузащитником столичного клуба Люкой Тузаром, «Майнц» через четыре минуты ответил точным ударом австрийского защитника Филиппа Мвене.
«Герта» набрала 27 очков и продолжает находиться в зоне прямого вылета, на 17-м месте, но при этом у берлинской команды два матча в запасе. «Майнц» - 12-й с 35 набранными баллами.
6 мая «Герта» примет «Фрайбург», а «Майнц» 9 мая ожидает выезд к «Айнтрахту».
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