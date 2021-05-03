Марко Верратти: Мы должны сохранить наш стиль игры в матче с «Манчестер Сити»

«Мы должны сохранять спокойствие, играть с характером, индивидуальностью и нашим фирменным стилем, который привел нас в полуфинал. Мелочи могут решить матч. У нас отличная команда и отличный тренер. Нам не нужно творить чудеса, у «Сити» есть небольшое преимущество перед нами. Мы должны сохранить наш стиль игры», - приводит пресс-служба УЕФА слова Верратти.
Ответный матч 1/2 финала «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало в 22.00 (мск).
Первую встречу выиграл английский клуб - 2:1.
источник: UEFA (УЕФА)