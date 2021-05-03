Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: Мы бы хотели стать чемпионами ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал задачи команды после оформления выхода в российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мы бы очень хотели стать чемпионами ФНЛ, а не просто выйти в РПЛ. Плюс есть еще матч на Кубок. Мы понимаем, что мы не фавориты, попробуем сыграть так, чтобы им было сложно. Чтобы мы и в атаке искали свои моменты», - сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Крылья Советов» после проведенных 39 игр в футбольной национальной лиге (ФНЛ) набрали 92 очка, у второй команды турнира - «Оренбурга» на четыре балла меньше после 40 матчей.

Финал кубка России-2021 пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Противостоять самарским «Крыльям Советов» будет московский «Локомотив».