«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

«Вест Бромвич» в матче 34-го тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.
На гол, забитый на 45-й минуте встречи португальским нападающим «волков» Фабиу Силвой, «Вест Бромвич» ответил точным ударом сенегальского форварда Мбайе Дианя на 62-й минуте.
«Вулверхэмптон» набрал 42 очка и находится на 12 месте в АПЛ, «Вест Бромвич» находится в зоне вылета, на 19-м месте, с 26 набранными баллами.
В следующем туре 9 мая состоятся матчи «Вулверхэмптон» - «Брайтон» и «Арсенал» - «Вест Бромвич».
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