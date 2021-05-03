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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 2-й тайм, 76' Торино 1 Парма 0 П1 1.10 Х 9.00 П2 30.0
Аргентина - Примера не начался Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 79' Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Испания - Примера 2-й тайм, 65' Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 2.45 Х 2.00 П2 6.60
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 65' Академика 0 Арока 1 П1 11.0 Х 4.10 П2 1.33
Испания - Сегунда 2-й тайм, 61' Альбасете 0 Алькоркон 1 П1 12.0 Х 4.10 П2 1.40
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 50' Бёрнли 1 Вест Хэм Юнайт 2 П1 9.60 Х 5.10 П2 1.30
03 мая 22:34
автор: Максим Скороходов

Итальянские СМИ: Сарри возглавит «Рому» в следующем сезоне

Итальянский специалист будет получать четыре миллиона евро в год.

По информации Sky Sport Italia, итальянский тренер Маурицио Сарри в следующем сезоне сменит Паулу Фонсеку на посту главного тренера «Ромы».

Как утверждает источник, Сарри предлагают двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Добавим, что «Рома» занимает седьмое место в серии А, набрав 55 очков. Сарри в этом сезоне не тренировал, предыдущем местом его работы был туринский «Ювентус», с которым итальянский специалист выиграл чемпионат Италии сезона-2019/20, но проиграл во всех остальных турнирах, уступив в финалах кубка и суперкубка Италии, а также в 1/8 финала Лиги чемпионов в противостоянии против французского «Лиона».

источник: Sky Sport Italia
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