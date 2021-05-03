Итальянские СМИ: Сарри возглавит «Рому» в следующем сезоне

По информации Sky Sport Italia, итальянский тренер Маурицио Сарри в следующем сезоне сменит Паулу Фонсеку на посту главного тренера «Ромы».
Как утверждает источник, Сарри предлагают двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Добавим, что «Рома» занимает седьмое место в серии А, набрав 55 очков. Сарри в этом сезоне не тренировал, предыдущем местом его работы был туринский «Ювентус», с которым итальянский специалист выиграл чемпионат Италии сезона-2019/20, но проиграл во всех остальных турнирах, уступив в финалах кубка и суперкубка Италии, а также в 1/8 финала Лиги чемпионов в противостоянии против французского «Лиона».
источник: Sky Sport Italia