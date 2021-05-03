Двумя игроками «Крыльев Советов» интересуются топ-клубы РПЛ

По информации «Матч ТВ», сразу два игрока самарских «Крыльев Советов» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает источник, полузащитник Роман Ежов и защитник Юрий Горшков входят в сферу интересов московского «Локомотива», при этом Ежов может также перейти в казанский «Рубин», а Горшков - в московское «Динамо».

Добавим, что Ежову 23 года, он принял участие в 39 играх своей команды, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

22-летний Горшков в 44 матчах забил два гола и отдал девять голевых передач.