«Атлетик» победил «Севилью» в гостях благодаря голу Вильямса

«Атлетик» в гостевом матче 34-го тура испанской примеры победил «Севилью» со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 90-й минуте забил нападающий Иньяки Вильямс.
«Атлетик» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков, «Севилья» - четвертая с 70 набранными баллами.
В следующем туре состоятся матчи «Атлетик» - «Осасуна» и «Реал» (Мадрид) - «Севилья».
Примера
34-й тур
«Севилья» (Севилья) - «Атлетик» (Бильбао) - 0:1 (0:0)
Гол: Вильямс, 90
«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Оскар Родригес, 85), Акунья, Ракитич (де Йонг, 68), Гомес (Оливер Торрес, 85), Сусо (Жордан, 68), Фернандо, Окампос, Эн-Несири (Васкес, 81).
«Атлетик»: Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Де Маркос (Лекуэ, 69), Йерай Альварес, Рауль Гарсия (Сансет, 15), Венседор, Морсильо (Ибаи Гомес, 62), Весга, Беренгер (Уильямс, 63), Вильялибре (Вильямс, 69).
Предупреждение: Диего Карлос, 35.