«Атлетик» победил «Севилью» в гостях благодаря голу Вильямса

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера не начался Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
Аргентина - Примера перерыв Эстудиантес 2 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.61 Х 4.70 П2 4.60
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Фл 0 Питтсбург Пинг 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 4.70 Х 4.50 П2 1.62
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.04
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.55 Х 4.20 П2 2.36
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Джерси Дэв 0 Бостон Брюинз 0 П1 4.40 Х 4.50 П2 1.65
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.78 П2 2.08
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.57 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.30 Х 4.40 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Нэшвилл Предат 0 П1 3.40 Х 4.20 П2 1.90
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Орлеан Пел 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.66 Х 4.50 П2 4.40
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Атланта Хоукс 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Филадельфия Си 0 П1 3.10 П2 1.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.62 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.34 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.55 П2 1.54
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 Х 4.20 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.90 Х 4.80 П2 1.57
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Фрозиноне 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.80
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
«Атлетик» победил «Севилью» в гостях благодаря голу Вильямса
03 мая 23:55
автор: Максим Скороходов

«Атлетик» победил «Севилью» в гостях благодаря голу Вильямса

Встреча проходила в рамках 34-го тура испанской примеры.

«Атлетик» в гостевом матче 34-го тура испанской примеры победил «Севилью» со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 90-й минуте забил нападающий Иньяки Вильямс.

«Атлетик» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков, «Севилья» - четвертая с 70 набранными баллами.

В следующем туре состоятся матчи «Атлетик» - «Осасуна» и «Реал» (Мадрид) - «Севилья».

Примера

34-й тур

«Севилья» (Севилья) - «Атлетик» (Бильбао) - 0:1 (0:0)

Гол: Вильямс, 90

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Оскар Родригес, 85), Акунья, Ракитич (де Йонг, 68), Гомес (Оливер Торрес, 85), Сусо (Жордан, 68), Фернандо, Окампос, Эн-Несири (Васкес, 81).

«Атлетик»: Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Де Маркос (Лекуэ, 69), Йерай Альварес, Рауль Гарсия (Сансет, 15), Венседор, Морсильо (Ибаи Гомес, 62), Весга, Беренгер (Уильямс, 63), Вильялибре (Вильямс, 69).

Предупреждение: Диего Карлос, 35.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Красота и мощь Дианы АвсараговойИван Чехович дебютировал в НХЛРоссийский нападающий сделал хет-трик в чемпионате Дании"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видеоТрусова о том, какой Плющенко тренерСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика