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04 мая 08:17
автор: Виктор Шарафудинов

Криштиану Роналду собирается завершить карьеру в «Спортинге», куда вернется в следующем году

Капитан сборной Португалии – воспитанник лиссабонского клуба.

Журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонди в интервью для SAPO Desporto рассказал о планах Криштиану Роналду.

По его информации, 36-летний нападающий не собирается нынешнем летом переходить ни в «Реал», ни в «Манчестер Юнайтед», за которые выступал раньше.

«Криштиану ни в коем случае не станет уходить из «Ювентуса», – сообщил Раймонди. – На то у него есть личные причины, особенную роль здесь играют связи со спонсорами. Он с уважением относится к своему контракту, который рассчитан до лета 2022 года.

Роналду уже определился со своим будущим. Он хочет закончить свой цикл в «Ювентусе» и провести в «Спортинге» последние два года».

Криштиану – воспитанник лиссабонского клуба. За главную команду «Спортинга» он впервые сыграл в официальном матче в 17-летнем возрасте в августе 2002 года. Всего за «львов» он сыграл 31 матч, забив пять мячей и сделав пять результативных передач, а летом 2003-го перешел в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн евро.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем году португалец забил 34 мяча и сделал четыре голевые передачи в 40 матчах.

источник: SAPO Desporto
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