AS: Холанд уйдет в «Реал» ближайшим летом, если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов

Испанское издание AS сообщает, что мадридский «Реал» не отказался от планов по переходу Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

По сведениям источника, руководство Королевского клуба намерено приобрести норвежского нападающего летом 2022 года за 75 миллионов евро. Такая возможность прописана в действующем контракте Холанда с «Боруссией».

Вдобавок есть вероятность, что Эрлинг присоединится к «Реалу» после завершения нынешнего сезона – в том случае если дортмундский клуб по итогам чемпионата Германии не попадет в Лигу чемпионов.

Напомним, что ранее в «Боруссии» сделали заявление, что Холанд в любом случае останется в Дортмунде на следующий сезон.

За три тура до конца чемпионата дортмундцы идут пятыми, на одно очко отставая от занимающего четвертое место «Айнтрахта». Прямые путевки в Лигу чемпионов получают четыре лучшие команды немецкой бундеслиги.