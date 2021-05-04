Хави не будет продлевать контракт с «Аль-Саддом»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес хочет покинуть команду этим летом.

По информации Al Kass TV, 41-летний испанец не собирается подписывать новый контракт с клубом. Отметим, что нынешнее соглашение специалиста рассчитано до 30 июня 2021 года.

Недавно команда не смогла выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

Хави возглавил «Аль-Садд» в июле 2019 года. Под его руководством клуб одержал 48 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. В сезоне-2020/21 команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча в национальном первенстве.