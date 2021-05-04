ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.16 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.55
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 8.50
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Фрозиноне 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Асколи 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Зандхаузен 0
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 ПСЖ 0 П1 1.68 Х 4.50 П2 4.80
04 мая 09:05
автор: Владислав Корегин

Хави не будет продлевать контракт с «Аль-Саддом»

Испанский специалист планирует уйти из клуба летом 2021 года.

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес хочет покинуть команду этим летом.

По информации Al Kass TV, 41-летний испанец не собирается подписывать новый контракт с клубом. Отметим, что нынешнее соглашение специалиста рассчитано до 30 июня 2021 года.

Недавно команда не смогла выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

Хави возглавил «Аль-Садд» в июле 2019 года. Под его руководством клуб одержал 48 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. В сезоне-2020/21 команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча в национальном первенстве.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Крылья Советов" вернулись в премьер-лигуСемён Варламов лидирует в НХЛ по числу сухих матчейИван Чехович дебютировал в НХЛЧерчесов не смолчал после досрочной победы «Зенита» на РПЛАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСМИ назвали кандидата на пост тренера «Спартака»
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика