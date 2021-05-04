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04 мая 09:18
автор: Владислав Корегин

Марко Вератти: «ПСЖ» не должен совершать никаких чудес, чтобы обыграть «Манчестер Сити»

Ответная полуфинальная встреча в рамках ЛЧ между английским и французским клубами запланирована на 4 мая.

Центральный полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оценил шансы своей команды на победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что игра состоится 4 мая в 22:00 мск. В первой встрече английский клуб обыграл парижан на выезде со счетом 2:1.

– Мы обладаем отличной командой и хорошим тренером. Думаю, у нас будут возможности забить голы. Для этого нам необходимо сохранять спокойствие и играть с умом. Чтобы победить «Сити», мы не должны совершать никаких чудес, поскольку соперник имеет лишь небольшое преимущество после первой встречи. «ПСЖ» будет придерживаться своего стиля игры, – цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ на счету 28-летнего итальянца шесть проведенных матчей, в которых он отдал два ассиста.

источник: UEFA (УЕФА)
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