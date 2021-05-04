«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Ланса» Медину

Центральный защитник «Ланса» Факундо Медина может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 21-летнего аргентинца заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый усилиться игроком в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
Медина является воспитанником академии «Ривер Плейта». Во французском клубе он оказался в июле 2020 года, перейдя из аргентинского «Тальереса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, забив три гола. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.
В составе сборной Аргентины игрок провел одну встречу.
источник: Calcio Mercato