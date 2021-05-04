«Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем: Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет!

ФК «Рубин» поздравил Леонида Слуцкого с юбилеем.
Пресс-служба казанского клуба опубликовала в твиттере такое сообщение:
«Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!»
Слуцкий работает с «Рубином» с декабря 2019 года. С московским ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России с 2013, 2014 и 2016 годах, а также тренировал волгоградскую «Олимпию», «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», национальную сборную России, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов.
Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет!— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
С юбилеем, Леонид Викторович! 🥳 pic.twitter.com/cqRrqvcjBf
источник: ФК «Рубин»