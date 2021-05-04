Дэвид Мойес: Попадание в еврокубки станет блестящим достижением для «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команде по силам финишировать в зоне еврокубков по итогам нынешнего сезона.

После 34 туров лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. От четвертой строчки, позволяющей попасть в групповой этап Лиги чемпионов, «молотобойцы» отстают на три очка. Однако при этом команда опережает идущий седьмым «Ливерпуль» на четыре очка.

– Моя команда будет бороться до последнего дня, чтобы оказаться в Лиге чемпионов. Возможно, если мы победим во всех четырех оставшихся матчах, то нам удастся этого добиться. В целом, попадание в еврокубки станет блестящим достижением для клуба. Я расстроюсь, если в конечном итоге мы не сможем попасть в топ-6. Но в любом случае наши впечатления от текущего сезона не изменятся, – цитирует Мойеса BBC.

В следующем туре «Вест Хэм» на своем поле примет «Эвертон». Матч пройдет 9 мая.