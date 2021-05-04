Агент Бастони подтвердил, что его клиент близок к подписанию нового контракта с «Интером»

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони, рассказал о том, что его клиент близок к подписанию нового контракта с «нерадзурри».

Напомним, что нынешнее соглашение 22-летнего итальянца с миланской командой рассчитано до 30 июня 2023 года.

– Мы уже пришли к соглашению с генеральным и спортивным директорами клуба по поводу нового контракта с Алессандро. Теперь мы ждем ответа от владельцев команды. Сам футболист хочет остаться в коллективе, – цитирует Тинти Calcio Mercato.

Бастони перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты». В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах, отдав четыре ассиста. Ранее в услугах игрока были заинтересованы «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль».