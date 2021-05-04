Футболистов сборной Италии начали делать прививки от коронавируса накануне Евро

В сборной Италии начали вакцинацию в преддверии Евро-2020.

ТАСС, ссылаясь на публикацию в La Stampa, сообщает, что некоторым футболистам, которые, скорее всего, сыграют летом на ЧЕ были сделаны прививки в Милане, а другим – в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Ранее вакцинацию начали проходить итальянские спортсмены, которым предстоит выступить на Олимпиаде в Токио.

Все участники Евро-2020 должны объявить свои заявки до 1 июня включительно. Сборная Италии на групповой стадии проведет три матча в Риме – против Турции, Швейцарии и Уэльса.