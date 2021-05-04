«Эвертон» потребует у «ПСЖ» 45-50 миллионов евро за Кина

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мойзе Кин, арендованный у «Эвертона» до конца текущего сезона, может подписать полноценный контракт с парижанами.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство французской команды планирует подписать с 21-летним итальянцем пятилетнее соглашение. Отмечается, что английская сторона готово продать футболиста за сумму около 45-50 миллионов евро.

Кин присоединился к «ПСЖ» в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 36 матчей, забил 16 голов и отдал один ассист.