Глейзеры не собираются продавать «Манчестер Юнайтед»

The Guardian сообщает, что семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», не собирается продавать клуб АПЛ несмотря на протесты болельщиков.

Напомним, что поклонников «МЮ» возмутило участие владельцев клуба в планах об организации европейской Суперлиги. 2 мая болельщики устроили масштабную акцию протеста возле стадиона «Олд Траффорд» и сорвали проведения домашнего матча чемпионата Англии против «Ливерпуля». АПЛ была вынуждена перенести игру на неопределенный срок.

По сведениям The Guardian, Джоэл и Аврам Глейзеры собираются в ближайшие годы увеличить стоимость ФК «Манчестер Юнайтед» с нынешних 3 миллиардов фунтов до 7 миллиардов.