Джордан Ларссон: Второе место «Спартака» в РПЛ по итогам сезона? Сейчас все в наших руках

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил шансы своей команды на итоговое второе место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2020/21.

На данный момент подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку, набрав 53 очка после 28 туров. Красно-белые опережают идущий третьим «Локомотив» на одно очко.

– Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча – будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент, – цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

В оставшихся матчах московская команда сыграет дома против «Химок» (10 мая), а затем проведет выездную встречу с «Ахматом» (16 мая).