Андрей Червиченко: «Спартаку» нужен Моуринью, будут пиар и понты в стиле «вау»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что только Жозе Моуринью мог бы быстро добиться результата в московском клубе.

«Видел, что «Спартак» объявил о договоренности с иностранным тренером, – написал Червиченко в своей колонке на «Чемпионате». – Не будем забывать, что это – непредсказуемая команда. Если говорить о логике решений, то приведу пример с подброшенной монетой: обычно выпадает орел или решка, но у «Спартака» монета всегда будет на ребре.

Идеальная ситуация — команде нужен Жозе Моуринью. Деньги все равно профукают, зато будут пиар и понты в стиле «вау» – они же любят громкое и яркое. Конечно, есть и другая сторона – если и у Моринью не получится, то тогда вообще непонятно, кого нужно приглашать. Других иностранцев, которые могли бы влиться и сразу давать результат, не вижу.

Подписать Моуринью – это было бы ярко, дерзко и логично. Повторюсь, деньги все равно профукают – с ним или без него. Да, они заплатят за звездного тренера на 3 млн евро больше, но раз уж они каждый год теряют деньги на директорах, тренерах и неудачных покупках, не думаю, что это будет трагическая ситуация. Допускаю, что это будет удачный ход. Уверен в том, что «Спартак» с Моуринью будет играть более выстроено и интересно».

Напомним, что Доменико Тедеско покинет должность главного тренера «Спартака» после завершения нынешнего сезона. За два тура до конца чемпионата красно-белые занимают второе место, на одно очко опережая «Локомотив».