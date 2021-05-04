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04 мая 10:59
автор: Владислав Корегин

Представитель Сергеева: «Крылья Советов» предложили нам контракт, который нас пока не устраивает

Нынешнее соглашение игрока с командой истекает 30 июня 2022 года.

Юрий Штромбергер, официальный представитель нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал будущее его подопечного в самарском клубе.

Напомним, что 25-летний россиянин присоединился к команде в августе прошлого года, подписав контракт до конца июня 2022-го. В нынешнем сезоне ФНЛ он забил 37 голов и отдал шесть ассистов в 36 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллионов евро.

– Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Руководство клуба начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Нас не устраивает, что руководство начинает дергать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры, – цитирует Штромбергера «Чемпионат».

На данный момент «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, набрав 92 очка в 39 турах. Команда Игоря Осинькина гарантировала себе выход в российскую премьер-лигу на следующий сезон.

источник: Чемпионат.com
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