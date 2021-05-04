«Ювентус» собирается продать Бернардески

Calcio Mercato сообщает, что «Ювентус» собирается расстаться с Федерико Бернардески.

Туринский клуб продаст 27-летнего футболиста сборной Италии ближайшим летом или же задействует его в сделках по приобретению других игроков.

В июле 2017 года «Ювентус» приобрел Бернардески у «Фиорентины» за 40 миллионов евро. По ходу нынешнего сезона Федерико отметился тремя голевыми передачами в 38 матчах. При этом он лишь 13 раз пробился в стартовый состав команды Андреа Пирло и провел лишь четырех встречи от начала до конца.