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04 мая 11:31
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Силкин: У «Динамо» слабая реализация, а иногда команде еще и себе привозит на ровном месте

За два тура до конца чемпионата бело-голубые занимают седьмое место, набрав 46 очков.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в выездном матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:2).

«Слабая реализация моментов в атаке и ошибки в обороне – главная проблема команды, – отметил Силкин в интервью «Известиям». – При довольно качественной игре она не может свои возможности оборачивать в голы, а иногда еще и себе привозит на ровном месте. Качество футбола у «Динамо» такое, что оно заслуживало большего и с «Рубином», и с «Химками», и в нескольких других играх. Но в итоге команда может вообще не попасть в еврокубки. Очень обидно. Особенно по последней игре, где невезение и игра Дюпина позволили «Рубину» забить первым, а это крайне удобно и важно для казанской команды, выжавшей максимум из этой игры, особенно на фоне травмы Хвичи Кварацхелии, на котором в этом сезоне у казанцев очень многое держится в атаке».

8 мая «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». Чтобы иметь шанс сыграть в Лиге конференций нужно занять место не ниже пятого.

источник: «Известия»
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