Андрей Червиченко: «Зенит» доказал, что они настоящие чемпионы, помощи со стороны не было

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» уверенно и заслуженно выиграл чемпионат России в третий раз подряд.

«Самое бесспорное и спокойно-предсказуемое чемпионство за последние три года, – написал Червиченко в своей колонке на «Чемпионате». – Вопрос был один: какой будет отрыв от второго места. По игре случались провалы, точно помню несколько невыразительных матчей даже с аутсайдерами, но сегодняшний «Зенит», когда газон на полях подрос и появилась возможность хорошо играть, довольно мощный. Но самое интересное, на финише сезона заиграли те, кого уже давно похоронили: Малком, Вендел и другие ребята. Из того, что нравится – молодые футболисты прогрессируют: особенно это заметно на примере Мостового, Круговой пока отстает.

«Зенит» доказал, что они настоящие чемпионы. Мы много говорим о судьях и админресурсе, но в нынешнем сезоне помощь и одних, и других была минимальная. Питерцы в больших скандалах не участвовали, как, например, «Спартак» и «Локомотив». Да и помощи со стороны как таковой не было».

Все три последних титула «Зенит» завоевал под руководством Сергея Семака. За два тура до конца чемпионата петербуржцы на восемь очков опережают идущий вторым «Спартак».