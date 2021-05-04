Грозный может возглавить один из клубов чемпионата Казахстана

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный может стать возглавить один из клубов чемпионата Казахстана.
Как сообщает meta-ratings.kz, 64-летнего специалиста намерены пригласить «Кайсар», «Жетысу» и «Туран».
Напомним, что в Казахстане Грозный работал в таких клубах, как «Тобол», «Иртыш» и «Шахтер». Расположение «горняков» он покинул в июне 2020 года, проработав в клубе шесть месяцев.
В России специалист был ассистентом тренера «Спартака», а также возглавлял «Ахмат».
источник: «Метарейтинг Казахстан»