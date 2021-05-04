Динияр Билялетдинов: Если «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, то Мозес не против будет остаться

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о том, стоит ли московскому клубу приобретать Виктора Мозеса у лондонского «Челси».

«Вопрос в ценнике и в том, попадет ли клуб в Лигу чемпионов, – отметил Билялетдинов. – Если да, то, думаю, сам Мозес не против будет остаться. Видно, что это качественный футболист. Он немного адаптировался к нашей лиге, нашим реалиям. С физикой проблем нет. У нас такой чемпионат, что те ребята, которые физически развиты, выделяются. Мозес сейчас показывает, на что он способен».

Напомним, что «Спартак» арендовал нигерийского полузащитника у «Челси» в октябре прошлого года. У красно-белых есть право выкупить трансфер Мозеса за 5 миллионов евро после завершения нынешнего сезона.