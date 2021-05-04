Экс-форвард «Жетысу» Тошев может вернуться в чемпионат Казахстана

Нападающий румынского клуба «Академика Клинчени» Мартин Тошев может продолжить свою карьеру в Казахстане.

Согласно данным meta-ratings.kz, 31-летним болгарином интересуется клуб, находящийся в шестерке лучших в нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги. Отметим, что данный момент первые шесть мест в КПЛ занимают следующие коллективы: «Астана», «Тобол», «Тараз», «Кайрат», «Кызыл-Жар», «Ордабасы».

Ожидается, что в случае успешных переговоров форвард на этой неделе прибудет в Казахстан для подписания контракта.

Напомним, Тошев выступал за «Жетысу» в период с 2019 по 2021 год – на его счету 13 голов и один ассист в 28 матчах. Также в своей карьере футболист защищал цвета софийский ЦСКА и «Славии», а также немецкого «Эрцгебирге».