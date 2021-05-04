Динияр Билялетдинов: Промес неплохо начал, но сейчас немного поднаелся

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов оценил игру Квинси Промеса в весенней части сезона.

«Он неплохо начал, было видно, что появилась какая-то задоринка, – отметил Билялетдинов. – А сейчас Квинси немного поднаелся. Идет такой этап, когда надо перемалывать нагрузку и прессинг соперников. А так игрок качественный. Я в свое время говорил, когда Промеса возвращали назад, что это хороший трансфер».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в конце февраля. Красно-белые согласились заплатить «Аяксу» 8,5 млн евро за трансфер 29-летнего форварда сборной Нидерландов.