Игорь Осинькин: «Крыльям Советов» необходимо усилить состав для того, чтобы остаться в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил готовность своей команды выступать в чемпионате России на сезон-2021/22.
Отметим, что самарский клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 92 очка в 39 турах. Коллектив гарантировал себе выход в РПЛ на следующий сезон.
– С одной стороны, мы провели удачные матчи против «Динамо», «Химок» и «Ахмата». Однако здесь нужно четко понимать, что это кубковые игры. Возможно, в чемпионате будет сложнее. Мы же знаем примеры, когда команды, которые вышли в элитный дивизион, не смогли там удержаться. Поэтому, конечно, хотим усилить некоторые позиции. Нужно повышать конкуренцию внутри команды, – приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».
В финале Кубка России «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива». Матч состоится 12 мая.