СМИ: Евдокимов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Руководство «Нижнего Новгорода» уволило главного тренера команды Роберта Евдокимова, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, до конца нынешнего сезона исполняющим обязанности наставника клуба назначен экс-форвард нижегородской «Волги» Антон Хазов, в данный момент являющийся руководителем программы развития молодежного футбола.
Евдокимов возглавил «Нижний Новгород» в октябре 2019 года. В сезоне-2020/21 команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 84 очка после 40 туров. Ранее специалист тренировал «Ротор», «Тобол», «Оренбург» и «КАМАЗ».
источник: «Спорт-Экспресс»