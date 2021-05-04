Антон Фетисов: У Газизова нет претензий к «Спартаку»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что у Шамиля Газизова нет никаких финансовых претензий к красно-белым.

«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать – это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» должен был выплатить Газизову 400 миллионов рублей за досрочный разрыв соглашение, но заплатил только 100 млн.

52-летний менеджер проработал в московском клубе лишь пять месяцев – с июля по декабрь прошлого года.