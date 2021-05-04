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04 мая 13:00
автор: Владислав Корегин

Игорь Осинькин: Сергеев бьется за «Крылья Советов» – он не только забивает, но и играет на команду

В нынешнем сезоне форвард отличился 40 забитыми мячами и десятью ассистами в 45 встречах.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от игры нападающего своей команды Ивана Сергеева в нынешнем сезоне.

Отметим, что 25-летний игрок является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша ФНЛ, забив 37 голов в 39 матчах.

– В последние три сезона Иван становился лучшим бомбардиром своей зоны либо в ПФЛ, либо в ФНЛ. Рос, прогрессировал. Молодец! Он не только забивает, но и играет на команду. Бьется за «Крылья». Но и команда на него здорово работает. Сергеев слышит тренера, правильно реагирует. Считаю, он разнообразил свою игру, – цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Сергеев перешел в самарский клуб в августе этого года, подписав двухлетний контракт. Футболист помог своей команде выйти в РПЛ на следующий сезон.

источник: «Спорт-Экспресс»
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